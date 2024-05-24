Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Тактическая авиация противника осуществила пуски КАБ в Херсонской области, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

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Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

Президент Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другую критически важную поддержку для защиты от усиления российских атак.

Война •   •  6365 просмотра
Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.

Война •   •  7630 просмотра
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.

Война •   •  10975 просмотра
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.

Война •   •  12540 просмотра
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.

Война •   •  12890 просмотра
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

Украинские военные установили боевой контроль над приграничными районами Харьковской области, куда вторглись российские оккупанты.

Война •   •  13366 просмотра
Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

Война •   •  13175 просмотра
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.

Общество •   •  12881 просмотра
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.

Война •   •  12454 просмотра
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ