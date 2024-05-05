Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  190147 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  186925 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  188813 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  162719 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112399 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128388 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126284 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119718 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115405 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102208 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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3 мая 2024, 16:08  •  176896 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  337792 просмотра
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29 апреля 2024, 12:29  •  390231 просмотра

Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о пусках КАБ тактической авиацией в Донецкой области.

Война •   •  9078 просмотра
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Выявлена угроза применения баллистического вооружения

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили тревогу в связи с выявленной угрозой применения баллистических ракет в определенных районах.

Война •   •  11225 просмотра
Выявлена угроза применения баллистического вооружения

Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Украинские полярники заметили морского леопарда, который отдыхал на льдине, не потревоженный их приближением.

УНН Lite •   •  14362 просмотра
Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" внедряет искусственный интеллект, чтобы к 2029 году идентифицировать более 5 миллионов ранее утраченных имен жертв Холокоста из 230 миллионов текстовых документов.

Новости Мира •   •  13346 просмотра
Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров

Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые - на юниорском Кубке Европы в Риеке (Хорватия).

спорт •   •  13530 просмотра
Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров

Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе закончились безрезультатно из-за негибких позиций обеих сторон после семи месяцев войны.

Новости Мира •   •  14063 просмотра
Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях

Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

Украинские солдаты проходят обучение на немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, предоставленных европейскими странами для усиления боевых возможностей Украины против России.

Война •   •  18209 просмотра
Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.

Война •   •  15729 просмотра
За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

17-летний парень, подозреваемый в нападении на европейского политика СДПГ Матиаса Экке во время избирательной кампании в Дрездене, сдался полиции.

Новости Мира •   •  14224 просмотра
Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

88-летняя женщина погибла в Харьковской области после обстрела, который осуществила армия рф.

Война •   •  16067 просмотра
В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина