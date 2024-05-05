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Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о пусках КАБ тактической авиацией в Донецкой области.
Выявлена угроза применения баллистического вооружения
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили тревогу в связи с выявленной угрозой применения баллистических ракет в определенных районах.
Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине
Украинские полярники заметили морского леопарда, который отдыхал на льдине, не потревоженный их приближением.
Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен
Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" внедряет искусственный интеллект, чтобы к 2029 году идентифицировать более 5 миллионов ранее утраченных имен жертв Холокоста из 230 миллионов текстовых документов.
Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров
Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые - на юниорском Кубке Европы в Риеке (Хорватия).
Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе закончились безрезультатно из-за негибких позиций обеих сторон после семи месяцев войны.
Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000
Украинские солдаты проходят обучение на немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, предоставленных европейскими странами для усиления боевых возможностей Украины против России.
За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб
За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.
Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции
17-летний парень, подозреваемый в нападении на европейского политика СДПГ Матиаса Экке во время избирательной кампании в Дрездене, сдался полиции.
В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина
88-летняя женщина погибла в Харьковской области после обстрела, который осуществила армия рф.