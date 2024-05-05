Выявлена угроза применения баллистического вооружения

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.