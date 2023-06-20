Угроза применения баллистического вооружения - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Воздушные Силы Украины сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения в регионах, где объявлена воздушная тревога, пишет УНН со ссылкой на сообщением ВС ВСУ в Telegram-канале.
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“Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена тревога!”.
На данный момент, сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.
СМИ и Telegram-каналы уже сообщают о взрывах в Запорожской и Николаевской областях.
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