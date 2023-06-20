Загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні Сили

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“Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога!”.

Наразі, сирени тривоги пролунали у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

ЗМІ та Telegram-канали вже повідомляють про вибухи у Запорізькій та Миколаївській областях.

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