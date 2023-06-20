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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 348267 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Повітряні Сили України повідомляють про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, пише УНН з посиланням на повідомленням ПС ЗСУ у Telegram-каналі.

Загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні Сили

Цитата

“Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога!”.

Наразі, сирени тривоги пролунали у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

ЗМІ та Telegram-канали вже повідомляють про вибухи у Запорізькій та Миколаївській областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повітряні Сили ЗСУ попереджають — ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА у трьох областях України

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