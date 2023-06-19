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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Повітряні Сили ЗСУ попереджають – ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА у трьох областях України

Київ • УНН

 • 4395406 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Цієї ночі є ймовірність застосування російською армією ударних БпЛА в Херсонській. Миколаївський та Дніпропетровській областях. Про небезпеку повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.

Повітряні Сили ЗСУ попереджають – ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА у трьох областях України

Цитата

“Херсонська, Миколаївська області — ракетна небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Дніпропетровська область — ракетна небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, -йдеться у повідомленнях ПС ЗСУ в Telegram-каналі.

Нагадаємо

В ніч з 18 на 19 червня над Україною знищили усі з запущених ворогом 4 “Калібрів” та 4 “шахедів”.

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