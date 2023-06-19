Повітряні сили: над Україною вночі знищили усі з запущених ворогом 4 "Калібрів" та 4 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У небі над Україною у ніч на 19 червня українські захисники збили усі з запущених російськими військами 4 крилатих ракет "Калібр" та 4 ударних дронів Shahed, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Уночі 19 червня ворог, як повідомляється, завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".
Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря, повідомили в Повітряних силах.
Цитата
"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід".
Нагадаємо
Ракети збили вночі над Одеською областю, а дрони - над Дніпропетровською.