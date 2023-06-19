Воздушные силы: над Украиной ночью уничтожили все из запущенных врагом 4 "Калибров" и 4 "шахедов"

Детали

Ночью 19 июня враг, как сообщается, нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, "шахедов" – с восточного побережья Азовского моря, сообщили в Воздушных силах.

Цитата

"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".

Напомним

Ракеты сбили ночью над Одесской областью, а дроны - над Днепропетровской.