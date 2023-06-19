Воздушные силы: над Украиной ночью уничтожили все из запущенных врагом 4 "Калибров" и 4 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В небе над Украиной в ночь на 19 июня украинские защитники сбили все из запущенных российскими войсками 4 крылатых ракет "Калибр" и 4 ударных дронов Shahed, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Ночью 19 июня враг, как сообщается, нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".
Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, "шахедов" – с восточного побережья Азовского моря, сообщили в Воздушных силах.
Цитата
"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".
Напомним
Ракеты сбили ночью над Одесской областью, а дроны - над Днепропетровской.