Над Одеською областю вночі збили чотири “Калібра”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час нічного ракетного удару над Одеською областю були збиті чотири ракети типу “Калібр”. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише УНН.
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“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 „калібри“ знищені. Дякуємо силам ППО!”, — написав Братчук у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо
Вночі в ОК “Південь” повідомили, росіяни тримають у Чорному морі один підводний ракетоносій з чотирма “Калібрами”.