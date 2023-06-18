росіяни тримають у Чорному морі один підводний ракетоносій з 4 “Калібрами” – ОК “Південь”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На даний момент російські війська тримають у Чорному морі один підводний ракетоносій з 4 “Калібрами”, повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
Зазначається, що була здійснена ротація надводного ракетоносія на підводний.
Цитата
“Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 “Калібрами”.
В ОК “Південь” уточнили, що надводний ракетоносій в готовності перебуває в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент.
Рівень ракетної загрози залишається високим.
Нагадаємо
Вчора, 18 червня, повідомлялось, що рф зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі.