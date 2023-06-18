рф зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Чорному морі на бойовому чергуванні залишився один ракетний фрегат, споряджений 8️ крилатими ракетами "Калібр". Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" ЗСУ у неділю.
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"Обстановка в морях залишається стабільно напруженою. Ворог зменшив кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед 9 кораблів залишився 1️ ракетний фрегат, споряджений 8️ "Калібрами". В Азовському морі на чергуванні 1 ворожий корабель, що відстежує надводну обстановку", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що рівень загрози ракетних ударів "залишається стало високим". А активність безпілотної розвідки ворога "свідчить про збір обстановки та ймовірну підготовку до атак".
"Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття, роботу ППО не висвітлюємо, ворогу не допомагаємо", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю, 17 червня, повідомляли про ворожі запуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, у низці областей у центрі та на півдні України було оголошено повітряну тривогу.