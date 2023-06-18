рф уменьшила количество ракетоносителей в Черном море

Детали

"Обстановка в морях остается стабильно напряженной. Враг уменьшил количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Среди 9 кораблей остался 1️ ракетный фрегат, снаряженный 8️ "Калибрами". В Азовском море на дежурстве 1 вражеский корабль, отслеживающий надводную обстановку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень угрозы ракетных ударов "остается стабильно высоким". А активность беспилотной разведки врага "свидетельствует о сборе обстановки и вероятной подготовке к атакам".

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, переходим в укрытие, работу ПВО не освещаем, врагу не помогаем", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ в пятницу, 17 июня, сообщали о вражеских запусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, в ряде областей в центре и на юге Украины была объявлена воздушная тревога.