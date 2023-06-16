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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Ворог запустив "Калібри" з Чорного моря - у низці областей повітряна тривога

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю повідомили про ворожі запуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, у низці областей у центрі та на півдні України оголошено повітряну тривогу, пише УНН.

Ворог запустив "Калібри" з Чорного моря - у низці областей повітряна тривога

Цитата

"Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря", - повідомили у Повітряних силах у Telegram.

Доповнення

За даними ОК "Південь", на ранок п'ятниці у Чорному морі вороже корабельне угруповання було зменшено до 7 кораблів.
Однак, на бойовому чергуванні залишено було один надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

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