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Враг запустил "Калибры" из Черного моря - в ряде областей воздушная тревога

Киев • УНН

 • 918821 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Воздушные силы ВСУ в пятницу сообщили о вражеских запусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, в ряде областей в центре и на юге Украины объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

Враг запустил "Калибры" из Черного моря - в ряде областей воздушная тревога

Цитата

"Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря", - сообщили в Воздушных силах в Telegram.

Дополнение

По данным ОК "Юг", на утро пятницы в Черном море вражеская корабельная группировка была уменьшена до 7 кораблей.
Однако, на боевом дежурстве оставлен был один надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

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