Враг запустил "Калибры" из Черного моря - в ряде областей воздушная тревога

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"Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря", - сообщили в Воздушных силах в Telegram.

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По данным ОК "Юг", на утро пятницы в Черном море вражеская корабельная группировка была уменьшена до 7 кораблей.

Однако, на боевом дежурстве оставлен был один надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".