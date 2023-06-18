россияне держат в Черном море один подводный ракетоноситель с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"

Отмечается, что была осуществлена ротация надводного ракетоносителя на подводный.

Цитата

«В настоящее время на боевом дежурстве 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 «Калибрами».

В ОК «Юг» уточнили, что надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования и может быть приобщен к дежурству в любой момент.

Уровень ракетной угрозы остается высоким.

Напомним

Вчера, 18 июня, сообщалось, что рф уменьшила количество ракетоносителей в Черном море