россияне держат в Черном море один подводный ракетоноситель с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На данный момент российские войска держат в Черном море один подводный ракетоноситель с 4 “Калибрами”, сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
Отмечается, что была осуществлена ротация надводного ракетоносителя на подводный.
Цитата
«В настоящее время на боевом дежурстве 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 «Калибрами».
В ОК «Юг» уточнили, что надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования и может быть приобщен к дежурству в любой момент.
Уровень ракетной угрозы остается высоким.
Напомним
Вчера, 18 июня, сообщалось, что рф уменьшила количество ракетоносителей в Черном море