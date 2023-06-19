Над Одесской областью ночью сбили четыре "Калибра"

Цитата

“Одесская область: ночная ракетная атака из акватории Черного моря. Военные подтверждают: все 4 „калибра“ уничтожены. Спасибо силам ПВО!”, — написал Братчук в своем Telegram-канале.

Напомним

Ночью в ОК “Юг” сообщили, россияне держат в Черном море один подводный ракетоноситель с четырьмя “Калибрами”.