Над Одесской областью ночью сбили четыре "Калибра"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Во время ночного ракетного удара над Одесской областью были сбиты четыре ракеты типа “Калибр”. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет УНН.
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“Одесская область: ночная ракетная атака из акватории Черного моря. Военные подтверждают: все 4 „калибра“ уничтожены. Спасибо силам ПВО!”, — написал Братчук в своем Telegram-канале.
Напомним
Ночью в ОК “Юг” сообщили, россияне держат в Черном море один подводный ракетоноситель с четырьмя “Калибрами”.