Воздушные Силы ВСУ предупреждают - вероятность применения врагом ударных БпЛА в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Этой ночью есть вероятность применения российской армией ударных БпЛА в Херсонской. Николаевской и Днепропетровской областях. Об опасности сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
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“Херсонская, Николаевская области — — ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Днепропетровская область — ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!”, -говорится в сообщениях ВС ВСУ в Telegram-канале.
Напомним
В ночь с 18 на 19 июня над Украиной уничтожили все из запущенных врагом 4 “Калибров” и 4 “шахедов”.