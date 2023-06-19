Воздушные Силы ВСУ предупреждают - вероятность применения врагом ударных БпЛА в трех областях Украины

Цитата

“Херсонская, Николаевская области — — ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Днепропетровская область — ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!”, -говорится в сообщениях ВС ВСУ в Telegram-канале.

Напомним

В ночь с 18 на 19 июня над Украиной уничтожили все из запущенных врагом 4 “Калибров” и 4 “шахедов”.