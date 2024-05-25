російські обстріли пошкодили житлові будинки та інфраструктуру в Херсонській області
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру та готель, але обійшлося без жертв.
російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Немає жертв або поранених. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Учора, на території Херсонської області, російські війська відкрили вогонь по декількох населених пунктах, включаючи Антонівку, Інженерне, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Чорнобаївку, Комишани, Понятівку, Берислав, Золоту Балку, Тягинку, Бургунку та місто Херсон.
Згідно з повідомленням місцевих влад, атака була спрямована на житлові квартали, призвівши до пошкодження 8 приватних будинків та об'єктів комунальної і припортової інфраструктури. Серед пошкоджених об'єктів також зазначається готель та приватний автомобіль.
На щастя, внаслідок атаки не було жертв або постраждалих серед мирного населення
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