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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина

россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 18:27  •  8585 просмотра

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51-летний мужчина погиб в результате обстрела российскими войсками села Гавриловка Бериславского района Херсонской области.

Оккупационные войска рф ударили по Бериславскому району Херсонской области. В результате атаки погиб человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали 

российская армия убила жителя села Гавриловка Бериславского района.  Несколько часов назад оккупанты обстреляли населенный пункт. Тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. К сожалению, ранения оказались смертельными

- заявил Прокудин. 

Напомним,

За прошедшие сутки, российские войска обстреляли 9 населенных пунктов на Херсонщине. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение, башня сотовой связи, водонапорная башня. Также ранения получили два человека. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
beryslavБерислав
khersonХерсон
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