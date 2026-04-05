На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентам массово отменяют отсрочку от мобилизации
Киев • УНН
Оккупационные военкоматы игнорируют бронь студентов дневной формы для выполнения плана мобилизации. Юношей сразу отправляют на военную подготовку.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирована массовая отмена отсрочки от мобилизации для студентов дневной формы обучения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины зафиксирована массовая отмена брони для студентов дневной формы обучения. Несмотря на то, что даже российское законодательство формально гарантирует им отсрочку, местные военкоматы игнорируют эти нормы для выполнения мобилизационных планов
Студентов вызывают в военкоматы повестками под предлогом "проверки данных" или "обновления личных дел", а во время визита документы, подтверждающие обучение в высших учебных заведениях, не принимают во внимание. После этого студентам отменяют бронирование.
Юношей не отпускают домой – их сразу направляют на военную подготовку, лишая права на юридическую защиту или обжалование решения
