На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентам массово отменяют отсрочку от мобилизации

На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины зафиксирована массовая отмена брони для студентов дневной формы обучения. Несмотря на то, что даже российское законодательство формально гарантирует им отсрочку, местные военкоматы игнорируют эти нормы для выполнения мобилизационных планов – говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

Студентов вызывают в военкоматы повестками под предлогом "проверки данных" или "обновления личных дел", а во время визита документы, подтверждающие обучение в высших учебных заведениях, не принимают во внимание. После этого студентам отменяют бронирование.

Юношей не отпускают домой – их сразу направляют на военную подготовку, лишая права на юридическую защиту или обжалование решения – сообщает ЦНС.

