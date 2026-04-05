На окупованих територіях Донеччини та Луганщини студентам масово скасовують відстрочку від мобілізації

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області зафіксовано масове скасування відстрочки від мобілізації для студентів денної форми навчання. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано масове скасування броні для студентів денної форми навчання. Попри те, що навіть російське законодавство формально гарантує їм відстрочку, місцеві військкомати ігнорують ці норми задля виконання мобілізаційних планів – йдеться у дописі Центру нацспротиву.

Студентів викликають до військкоматів повістками під приводом "перевірки даних" або "оновлення особових справ", а під час візиту документи, які підтверджують навчання у вищих навчальних закладах, не беруть до уваги. Після цього студентам скасовують бронювання.

Юнаків не відпускають додому – їх одразу направляють на військову підготовку, позбавляючи права на юридичний захист чи оскарження рішення – повідомляє ЦНС.

