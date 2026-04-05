Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
На окупованих територіях Донеччини та Луганщини студентам масово скасовують відстрочку від мобілізації

Київ • УНН

 • 10728 перегляди

Окупаційні військкомати ігнорують бронь студентів денної форми для виконання плану мобілізації. Юнаків одразу відправляють на військову підготовку.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини студентам масово скасовують відстрочку від мобілізації

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області зафіксовано масове скасування відстрочки від мобілізації для студентів денної форми навчання. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано масове скасування броні для студентів денної форми навчання. Попри те, що навіть російське законодавство формально гарантує їм відстрочку, місцеві військкомати ігнорують ці норми задля виконання мобілізаційних планів

– йдеться у дописі Центру нацспротиву.

Студентів викликають до військкоматів повістками під приводом "перевірки даних" або "оновлення особових справ", а під час візиту документи, які підтверджують навчання у вищих навчальних закладах, не беруть до уваги. Після цього студентам скасовують бронювання.

Юнаків не відпускають додому – їх одразу направляють на військову підготовку, позбавляючи права на юридичний захист чи оскарження рішення

– повідомляє ЦНС.

Алла Кіосак

