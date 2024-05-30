В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен

На Николаевщине руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате имущества благодаря служебному положению. Предварительно мужчина нанес государству ущерб на более двух миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Украины.

детали

Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции и детективы теруправления БЭБ в Одесской области, должностные лица оборонного предприятия и общества заключили договор на проведение определенных работ.

Так, подрядчик должен был провести модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора.

Правоохранители выяснили, что мужчина выполнил работы не в полном объеме, но директор предприятия согласовал акт относительно выполненных работ. На основании этого коммерческая структура получила средства на свои счета.

Сумма нанесенного ущерба-более двух миллионов гривен. На основании собранных доказательств директорам оборонного и коммерческого предприятий сообщено подозрение. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины - резюмировали правоохранители.

Обеим фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Напомним

Зимой Служба безопасности разоблачила на коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны.

Чиновник приобрел и" переписал " на гражданскую жену в 2022-2023 годах недвижимость и элитный автопарк на 14 миллионов гривен