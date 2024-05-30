На Миколаївщині керівника оборонного підприємства підозрюють у розтраті понад 2 мільйонів гривень
Київ • УНН
Керівника оборонного підприємства на Миколаєві підозрюють у розтраті більше ніж двох мільйонів гривень. Чоловіку може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
На Миколаївщині керівника оборонного підприємства підозрюють у розтраті майна завдяки службовому становищу. Попередньо чоловік завдав державі збитків на понад два мільйони гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію України.
Деталі
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та детективи теруправління БЕБ в Одеській області, посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт.
Так, підрядник повинен був провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.
Правоохоронці з'ясували. що чоловік виконав роботи не в повному обсязі, але директор підприємства погодив акт щодо виконаних робіт і на підставі цього комерційна структура отримала кошти на свої рахунки.
Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень. На підставі зібраних доказів директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України
Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
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