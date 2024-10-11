На Харьковском направлении ВСУ уничтожили российский Ми-8

Оперативная ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск и уничтожать военную технику рф. Об этом заявили в ОТГ «Харьков», передает УНН.

Детали

Отмечается, что неподалеку Глыбокого в ожидании штурмовых действий Сил обороны, противник приводил дежурные огневые и противотанковые средства в полную боевую готовность.

Также в районе населенного пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений.

В Волчанске враг проводил мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп отряда «Шторм». С целью пополнения текущих потерь отмечалось одиночное перемещение личного состава, доставки медикаментов и провизии

Отмечается, что вчера, 10 октября, произошло 5 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска.

Генштаб: 169 боев за сутки, более четверти - на Покровском и Кураховском направлениях

российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов. Нанесли 55 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 401 обстрел позиций защитников Украины.

Несмотря на это Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 112 существ, из них безвозвратные - 50, санитарные - 62. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники. В частности 1 единицу авиационной техники