На Харьковском направлении ВСУ уничтожили российский Ми-8

ukenru
Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  22929 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  109931 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  121307 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  123118 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  121544 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  109724 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  106538 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107304 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  90551 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118374 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

  •  101600 просмотра
Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

  •  104296 просмотра
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

  •  101009 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  105872 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  61192 просмотра
публикации
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  61192 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  118199 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  117824 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

10 октября 2024, 10:54  •  122127 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  175336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  34288 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  105872 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  67356 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  115786 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  110314 просмотра
Актуальное
На Харьковском направлении ВСУ уничтожили российский Ми-8

На Харьковском направлении ВСУ уничтожили российский Ми-8

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:21  •  3820 просмотра

Read in English

Силы обороны Украины сдерживают натиск российских войск на Харьковском направлении. За сутки произошло 5 боевых столкновений, враг потерял 112 бойцов и 77 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

Оперативная ситуация на Харьковском направлении  остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск и уничтожать военную технику рф. Об этом заявили в ОТГ «Харьков», передает УНН.

Детали

Отмечается, что неподалеку Глыбокого в ожидании штурмовых действий Сил обороны, противник приводил дежурные огневые и противотанковые средства в полную боевую готовность.

Также в районе населенного пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений.

В Волчанске враг проводил мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп отряда «Шторм». С целью пополнения текущих потерь отмечалось одиночное перемещение личного состава, доставки медикаментов и провизии

- рассказали в ОТГ «Харьков». 

Отмечается, что вчера, 10 октября, произошло 5 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска.

Генштаб: 169 боев за сутки, более четверти - на Покровском и Кураховском направлениях11 октября 2024, 05:31 • 12157 просмотров

российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов. Нанесли 55 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 401 обстрел позиций защитников Украины.

Несмотря на это Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 112 существ, из них безвозвратные - 50, санитарные - 62. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники. В частности 1 единицу авиационной техники

- резюмировали военные.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении Силы обороны ликвидировали российский вертолет Ми-8. 

Напомним,

На Лиманском направлении украинские военные несут потери в технике и личном составе. Враг проводит постоянные обстрелы и штурмовые действия, используя пехотные группы, артиллерию и дроны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mi-8Ми-8
kharkivХарьков