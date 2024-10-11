На Харьковском направлении ВСУ уничтожили российский Ми-8
Киев • УНН
Силы обороны Украины сдерживают натиск российских войск на Харьковском направлении. За сутки произошло 5 боевых столкновений, враг потерял 112 бойцов и 77 единиц техники, включая вертолет Ми-8.
Оперативная ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск и уничтожать военную технику рф. Об этом заявили в ОТГ «Харьков», передает УНН.
Детали
Отмечается, что неподалеку Глыбокого в ожидании штурмовых действий Сил обороны, противник приводил дежурные огневые и противотанковые средства в полную боевую готовность.
Также в районе населенного пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений.
В Волчанске враг проводил мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп отряда «Шторм». С целью пополнения текущих потерь отмечалось одиночное перемещение личного состава, доставки медикаментов и провизии
Отмечается, что вчера, 10 октября, произошло 5 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска.
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российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов. Нанесли 55 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 401 обстрел позиций защитников Украины.
Несмотря на это Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 112 существ, из них безвозвратные - 50, санитарные - 62. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники. В частности 1 единицу авиационной техники
Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении Силы обороны ликвидировали российский вертолет Ми-8.
Напомним,
На Лиманском направлении украинские военные несут потери в технике и личном составе. Враг проводит постоянные обстрелы и штурмовые действия, используя пехотные группы, артиллерию и дроны.