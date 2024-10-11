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MIM-104 Patriot

На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8

Київ • УНН

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Сили оборони України стримують натиск російських військ на Харківському напрямку. За добу відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив 112 бійців та 77 одиниць техніки, включаючи гвинтокрил Мі-8.

На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8

Оперативна ситуація на Харківському напрямку  залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ та нищити військові техніку рф. Про це заявили в ОТУ "Харків", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що неподалік Глибокого в очікуванні штурмових дій Сил оборони, противник приводив чергові вогневі та протитанкові засоби у повну бойову готовність.

Також в районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести рекогносцировку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів.

У Вовчанську ворог проводив заходи з відновлення боєздатності штурмових груп загону "Шторм". З метою поповнення поточних втрат відмічалось поодиноке переміщення особового складу, доставки медикаментів та провізії

- розповіли в ОТУ "Харків". 

Зазначається, що вчора, 10 жовтня, відбулося 5 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська.

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російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 10 КАБів. Завдали 55 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 401 обстріл позицій захисників України.

Попри це Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 112 істот, з них безповоротні - 50, санітарні - 62. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема 1 одиницю авіаційної техніки

- резюмували військові.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Харківському напрямку Сили оборони ліквідували російський гвинтокрил Мі-8. 

Нагадаємо

На Лиманському напрямку українські військові несуть втрати в техніці та особовому складі. Ворог проводить постійні обстріли та штурмові дії, використовуючи піхотні групи, артилерію та дрони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Лиман, Україна
Збройні сили України
Мі-8
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