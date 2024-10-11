На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8

Оперативна ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ та нищити військові техніку рф. Про це заявили в ОТУ "Харків", передає УНН.

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Зазначається, що неподалік Глибокого в очікуванні штурмових дій Сил оборони, противник приводив чергові вогневі та протитанкові засоби у повну бойову готовність.

Також в районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести рекогносцировку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів.

У Вовчанську ворог проводив заходи з відновлення боєздатності штурмових груп загону "Шторм". З метою поповнення поточних втрат відмічалось поодиноке переміщення особового складу, доставки медикаментів та провізії

Зазначається, що вчора, 10 жовтня, відбулося 5 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська.

Генштаб: 169 боїв за добу, понад чверть - на Покровському та Курахівському напрямках

російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 10 КАБів. Завдали 55 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 401 обстріл позицій захисників України.

Попри це Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 112 істот, з них безповоротні - 50, санітарні - 62. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема 1 одиницю авіаційної техніки