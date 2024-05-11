В Харьковской области усилились российские обстрелы, есть жертвы

Десятки населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским, минометным и авиационным ударам российских войск за прошедшие сутки, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых кварталов, а Волчанск подвергся мощному обстрелу, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано", - сообщил Синегубов в Telegram.

Артиллерийским и минометным ударам врага, по его словам, подверглись 30 населенных пунктов Харьковской области: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское. В частности:

11 мая 00:45, село Одноробовка , Богодуховский район. В результате обстрела врага зафиксировано повреждение четырех домов, автомобиля.

, Богодуховский район. В результате обстрела врага зафиксировано повреждение четырех домов, автомобиля. 23:40, село Липцы , Харьковский район. В результате обстрела получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.

, Харьковский район. В результате обстрела получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина. 12:50, село Черкасские Тишки , Харьковский район. В результате артобстрела повреждены частные дома. Погиб 55-летний мужчина.

, Харьковский район. В результате артобстрела повреждены частные дома. Погиб 55-летний мужчина. 10 мая в результате серии массированных обстрелов города Волчанск из различного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина, еще один раненый и двое погибших - мужчина и женщина.

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По его словам, в 17:00 в селе Андреевка Изюмского района в поле трактор наехал на неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 13 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Берестовое Харьковской области. На Слобожанском направлении отбили 9 атак, в частности в районах н.п. Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище и др. Харьковской области", - сообщил Синегубов.

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Глава ОВА отметил, что сейчас 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами. "Всего эвакуировано 1775 человек", - указал он.

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