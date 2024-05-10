Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

В Харьковской области на фоне усиления на севере вражеских обстрелов власти обратились к жителям Волчанского и Липецкого направлений с напоминанием о возможности эвакуироваться. Сообщение в пятницу обнародовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В Харьковской области на северном направлении последние сутки продолжаются усилении вражеские обстрелы из различного вида вооружения. Особенно обращаемся к жителям Волчанского и Липецкого направлений. Напоминаем, что действует "горячая линия" по вопросам эвакуации - обращайтесь по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах - написал Синегубов.

Он напомнил, что в Харьковской области еще с 2022 года разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и тому подобное.

"Не медлите! Обезопасьте себя и своих близких", - подчеркнул глава ОВА.

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