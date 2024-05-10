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Харківщина: в ОВА на тлі посилення ударів рф на півночі вказали жителям двох напрямків на можливість евакуації

Харківщина: в ОВА на тлі посилення ударів рф на півночі вказали жителям двох напрямків на можливість евакуації

Київ • УНН

 • 100394 перегляди

У Харківській області посилилися ворожі обстріли, що змусило владу закликати мешканців Вовчанського та Липецького районів евакуюватися за телефоном гарячої лінії 0-800-33-92-91 для отримання допомоги та підтримки.

У Харківській області на тлі посилення на півночі ворожих обстрілів влада звернулася до жителів Вовчанського та Липецького напрямків з нагадуванням про можливість евакуюватися. Повідомлення у п'ятницю оприлюднив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

У Харківській області на північному напрямку останню добу тривають посиленні ворожі обстріли з різного виду озброєння. Особливо звертаємося до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Нагадуємо, що діє "гаряча лінія" з питань евакуації - звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах

- написав Синєгубов.

Він нагадав, що на Харківщині ще з 2022 року розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо.

"Не зволікайте! Убезпечте себе та своїх близьких", - наголосив голова ОВА.

Міноборони: ЗСУ захищають позиції на Харківщині, вранці була спроба прориву ворогом лінії оборони, атаки відбито, тривають бої, спрямовано резерви10.05.24, 13:19 • 23392 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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