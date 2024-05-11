На Харківщині посилилися російські обстріли, є жертви
Київ • УНН
Десятки населених пунктів Харківської області зазнали російських артилерійських та мінометних обстрілів, що призвело до жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових кварталів, а Вовчанськ зазнав потужного обстрілу.
Десятки населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських, мінометних та авіаційних ударів російських військ минулої доби, що призвело до жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових кварталів, а Вовчанськ зазнав потужного обстрілу, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, пише УНН.
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"За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Артилерійських та мінометних ударів ворога, з його слів, зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське. Зокрема:
- 11 травня 00:45, село Одноробівка, Богодухівський район. Внаслідок обстрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку.
- 23:40, село Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.
- 12:50, село Черкаські Тишки, Харківський район. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.
- 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще один поранений та двоє загиблих - чоловік та жінка.
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З його слів, о 17:00 у селі Андріївка Ізюмського району у полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.
"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області. На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та ін. Харківської області", - повідомив Синєгубов.
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Голова ОВА зазначив, що наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. "Усього евакуйовано 1775 людей", - вказав він.
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