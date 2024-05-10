На Харківщині тривають оборонні дії проти ворожих сил: звіт від Генерального штабу ЗСУ
Київ • УНН
У Харківській області тривають активні оборонні бої проти російських військ, які намагаються просунутися вглиб української території.
На Харківщині тривають оборонні бої проти російських окупантів, які намагаються просунутись у глибину території. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За офіційним повідомленням від Генерального штабу ЗСУ, наразі на Харківщині тривають активні оборонні дії, спрямовані проти ворожих сил, які намагаються просунутися вглиб території України.
У районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні операції. Тут армія рф використовує як піхоту, так і техніку.
Крім того, на даний момент ведуться бої за контроль над населеними пунктами, що розташовані на прикордонній території та раніше перебували у сірій зоні, такими як Стрілеча, Пильне, Борисівка, а також у районі Олійнікове та Огірцеве.
Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані
Харківщина, Донеччина та Часів Яр: Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті 10.05.24, 21:16 • 35259 переглядiв