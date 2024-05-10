На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ
Киев • УНН
В Харьковской области продолжаются активные оборонительные бои против российских войск, которые пытаются продвинуться вглубь украинской территории.
На Харьковщине продолжаются оборонительные бои против российских оккупантов, которые пытаются продвинуться в глубину территории. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По официальному сообщению от Генерального штаба ВСУ, сейчас на Харьковщине продолжаются активные оборонительные действия, направленные против вражеских сил, которые пытаются продвинуться вглубь территории Украины.
В районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные операции. Здесь армия рф использует как пехоту, так и технику.
Кроме того, на данный момент ведутся бои за контроль над населенными пунктами, которые расположены на приграничной территории и ранее находились в серой зоне, такими как Стрелечья, Пыльное, Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево.
Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах. Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в нашу оборону. Решение на усиление наших боевых подразделений будут реализованы
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