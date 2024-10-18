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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе Польши с Беларусью с начала года пострадали более 60 военных

На границе Польши с Беларусью с начала года пострадали более 60 военных

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 22:25  •  1735 просмотра

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С начала 2024 года 63 польских военных пострадали от агрессивных действий нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Зафиксировано почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что больше чем за весь 2023 год.

В Польше, на границе с Беларусью, с начала 2024 года пострадали 63 военнослужащих. Это произошло из-за агрессивных действий нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в страну. Об этом сообщает Rmf24.pl, пишет УНН.

Детали

По словам заместителя министра национальной обороны Польши Павела Бейда, иностранцы проявляют агрессию к силовикам, в частности бросая в их сторону камнями и ветками.

Во время задержания или удержания от передвижения нелегальных мигрантов с начала 2024 года пострадали 63 военных,

- рассказал он.

Отмечается, что с начала этого года на границе с Беларусью было зафиксировано почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Это более чем на 2000 больше, чем за весь 2023 год. Среди иностранцев доминируют граждане Сирии, Афганистана, Сомали, Эритреи, Индии, Эфиопии и Йемена. При этом в Польше считают, что масштабы того, что происходит на границе, регулируется спецслужбами Беларуси.

Напомним

В апреле этого года группа из более 220 агрессивно настроенных мигрантов из Беларуси попыталась нелегально пересечь границу с Польшей силой, но была отбита польской пограничной службой и войсками.

Польша планирует ограничить право на убежище для беженцев из беларуси12 октября 2024, 21:26 • 23314 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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