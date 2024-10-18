На кордоні Польщі з білоруссю з початку року постраждали понад 60 військових
Київ • УНН
З початку 2024 року 63 польських військових постраждали від агресивних дій нелегальних мігрантів на кордоні з білоруссю. Зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що більше ніж за весь 2023 рік.
У Польщі, на кордоні з Білоруссю, з початку 2024 року постраждали 63 військовослужбовці. Це сталося через агресивні дії нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни. Про це повідомляє Rmf24.pl, пише УНН.
Деталі
За словами заступника міністра національної оборони Польщі Павела Бейда, іноземці проявляють агресію до силовиків, зокрема кидаючи у їхній бік камінням і гілками.
Під час затримання чи утримання від пересування нелегальних мігрантів з початку 2024 року постраждали 63 військових,
Зазначається, що з початку цього року на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону. Це на понад 2000 більше, ніж за весь 2023 рік. Серед іноземців домінують громадяни Сирії, Афганістану, Сомалі, Еритреї, Індії, Ефіопії та Ємену. При цьому у Польщі вважають, що масштаби того, що відбувається на кордоні, регулюється спецслужбами Білорусі.
Нагадаємо
У квітні цього року Група з понад 220 агресивно налаштованих мігрантів з білорусі спробувала нелегально перетнути кордон з Польщею силою, але була відбита польською прикордонною службою та військами.
Польща планує обмежити право на притулок для біженців з білорусі13.10.24, 00:26 • 23774 перегляди