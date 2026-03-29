На фронте зафиксировано 66 атак, самые интенсивные бои на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, где враг сосредоточил основные усилия, пытаясь прорвать оборону украинских подразделений. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Толстодубово, Коренек, Бачевск, Волфино, Атинское, Уланово, Вольная Слобода, Тополя, Казачье, Нововасильевка, Журавка; а также Ясная Поляна и Леоновка Черниговской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Вольная Слобода Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 63 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении противник девять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении продолжается боестолкновение с врагом в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили вражескую попытку продвинуться вперед в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Филиал и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Анновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Злагода, Вишневое, Рыбное. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

