На фронті зафіксовано 66 атак, найінтенсивніші бої на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

$43.8850.61
ukenru
13:23 • 3532 перегляди
Ексклюзив
12:02 • 8070 перегляди
09:25 • 13095 перегляди
29 березня, 07:21 • 21628 перегляди
28 березня, 17:19 • 25337 перегляди
28 березня, 13:04 • 43937 перегляди
28 березня, 12:29 • 39100 перегляди
28 березня, 11:56 • 34443 перегляди
28 березня, 08:59 • 32706 перегляди
28 березня, 08:29 • 28757 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.7м/с
56%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петтері Орпо
Джеффрі Епштайн
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Харків
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 17394 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 17782 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 18682 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 23973 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 27618 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Опалення

На фронті зафіксовано 66 атак, найінтенсивніші бої на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

На фронті зафіксовано 66 зіткнень, ворог атакує Покровський та Костянтинівський напрямки. Окупанти обстрілюють прикордоння та застосовують авіацію.

Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках, де ворог зосередив основні зусилля, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів. Про це повідомляє Генштаб України, пише УНН.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Кореньок, Бачівськ, Волфине, Атинське, Уланове, Вільна Слобода, Тополя, Козаче, Нововасилівка, Журавка; а також Ясна Поляна та Леонівка Чернігівської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Вільна Слобода Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 63 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Чернещина та Новосергіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку триває боєзіткнення з ворогом у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Федорівка Друга.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів наступав у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Вишневе, Рибне. Крім того, населені пункти Лісне та Покровське зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. Район Зарічного зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна