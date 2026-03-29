ВМС України знищили російський УАЗ разом із екіпажем на фронті - відео

Фото: ВМС України

Військово-морські сили України показали ефектні кадри знищення автомобіля УАЗ ("буханка") російської окупаційної армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВМС України.

"Буханкоцид" - коли російський металобрухт разом із екіпажем не доїжджає навіть до точки висадки. Наші пілоти красиво відпрацювали: "буханка" згоріла, як і має горіти все, що лізе на нашу землю. Ті, хто встиг вискочити, думали, що врятуються - помилились - йдеться в дописі.

Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.

Водночас Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження або знищення 1305 цілей противника.