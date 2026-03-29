ВМС Украины уничтожили российский УАЗ вместе с экипажем на фронте - видео
Киев • УНН
Украинские пилоты ликвидировали вражеский автомобиль при попытке высадки десанта. Оккупанты не смогли спастись после точного удара по транспортному средству.
Военно-морские силы Украины показали эффектные кадры уничтожения автомобиля УАЗ ("буханка") российской оккупационной армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.
Детали
"Буханкоцид" - когда российский металлолом вместе с экипажем не доезжает даже до точки высадки. Наши пилоты красиво отработали: "буханка" сгорела, как и должно гореть все, что лезет на нашу землю. Те, кто успел выскочить, думали, что спасутся - ошиблись
Напомним
За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.
В то же время Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили о поражении или уничтожении 1305 целей противника.