ВМС Украины уничтожили российский УАЗ вместе с экипажем на фронте - видео

Фото: ВМС Украины

Военно-морские силы Украины показали эффектные кадры уничтожения автомобиля УАЗ ("буханка") российской оккупационной армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.

"Буханкоцид" - когда российский металлолом вместе с экипажем не доезжает даже до точки высадки. Наши пилоты красиво отработали: "буханка" сгорела, как и должно гореть все, что лезет на нашу землю. Те, кто успел выскочить, думали, что спасутся - ошиблись - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.

В то же время Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили о поражении или уничтожении 1305 целей противника.