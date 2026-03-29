07:21 • 7188 просмотра
ВМС Украины уничтожили российский УАЗ вместе с экипажем на фронте - видео

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Украинские пилоты ликвидировали вражеский автомобиль при попытке высадки десанта. Оккупанты не смогли спастись после точного удара по транспортному средству.

ВМС Украины уничтожили российский УАЗ вместе с экипажем на фронте - видео
Фото: ВМС Украины

Военно-морские силы Украины показали эффектные кадры уничтожения автомобиля УАЗ ("буханка") российской оккупационной армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.

Детали

"Буханкоцид" - когда российский металлолом вместе с экипажем не доезжает даже до точки высадки. Наши пилоты красиво отработали: "буханка" сгорела, как и должно гореть все, что лезет на нашу землю. Те, кто успел выскочить, думали, что спасутся - ошиблись

- говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.

В то же время Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили о поражении или уничтожении 1305 целей противника.

Евгений Устименко

