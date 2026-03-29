росіяни почали скидати міни з дронів "Шахед" на територію України - радник міністра оборони

Фото: t.me/serhii_flash

російські окупанти використовують БПЛА "Шахед", з яких скидаються міни по 8 штук. Про це повідомляє УНН з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Ці міни розміщені в круглих контейнерах під крилами. Бескрестнов опублікував фото і відео, де зафіксовано скидання за 50 кілометрів від російсько-українського кордону.

Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі - зазначив радник міністра оборони України.

Бескрестнов закликав українців обов’язково розповісти про це дітям.

У неділю, 29 березня, внаслідок російського удару дроном по Херсону загинула жінка, та травмовано чоловіка.