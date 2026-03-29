Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
россияне начали сбрасывать мины с дронов "Шахед" на территорию Украины - советник министра обороны

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

Оккупанты используют БПЛА с контейнерами для дистанционного минирования. Граждан призывают не приближаться к найденным боеприпасам и предупредить детей.

россияне начали сбрасывать мины с дронов "Шахед" на территорию Украины - советник министра обороны
российские оккупанты используют БПЛА "Шахед", с которых сбрасываются мины по 8 штук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Детали

Эти мины размещены в круглых контейнерах под крыльями. Бескрестнов опубликовал фото и видео, где зафиксирован сброс в 50 километрах от российско-украинской границы.

Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле

- отметил советник министра обороны Украины.

Бескрестнов призвал украинцев обязательно рассказать об этом детям.

Напомним

В воскресенье, 29 марта, в результате российского удара дроном по Херсону погибла женщина, и травмирован мужчина.

Евгений Устименко

