россияне начали сбрасывать мины с дронов "Шахед" на территорию Украины - советник министра обороны
Киев • УНН
Оккупанты используют БПЛА с контейнерами для дистанционного минирования. Граждан призывают не приближаться к найденным боеприпасам и предупредить детей.
российские оккупанты используют БПЛА "Шахед", с которых сбрасываются мины по 8 штук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Эти мины размещены в круглых контейнерах под крыльями. Бескрестнов опубликовал фото и видео, где зафиксирован сброс в 50 километрах от российско-украинской границы.
Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле
Бескрестнов призвал украинцев обязательно рассказать об этом детям.
В воскресенье, 29 марта, в результате российского удара дроном по Херсону погибла женщина, и травмирован мужчина.