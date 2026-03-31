ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
80%
744мм
Графики отключений электроэнергии
На фронте произошло более 150 боевых столкновений, враг запустил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Враг применил почти 6000 дронов-камикадзе и совершил 2611 обстрелов. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 151 боевое столкновение. Враг задействовал для поражения 5927 дронов-камикадзе и совершил 2611 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 45 авиационных ударов – сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5927 дронов-камикадзе и совершил 2611 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанских Хуторов и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть штурмов оккупантов в сторону Дробышево, Лимана и в районе населенных пунктов Среднее, Надежда.

На Славянском направлении противник три раза пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки. Одна штурмовая действие врага продолжается.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Николаевки, Новопавловки и Константиновки.

На Покровском направлении враг совершил 51 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Новоподгороднее, Молодецкое, Новое Шахово, Муравка, Орехово и в сторону Гришино, Филии, Новоалександровки. Две штурмовые действия продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 94 оккупанта и 30 – ранено; уничтожен танк, десять единиц автомобильной техники; повреждено 35 укрытий, два пункта управления БпЛА и девять единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 179 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз атаковали районы населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Новониколаевка и в сторону Приволья, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Еленоконстантиновка, Мирное, Ровнополье и в сторону Железнодорожного. Три штурмовые действия продолжаются.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник совершил одну штурмовую действие в сторону о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск