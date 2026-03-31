На фронті відбулось понад 150 бойових зіткнень, ворог запустив майже 6 тис. дронів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Ворог задіяв для ураження 5927 дронів–камікадзе та здійснив 2611 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5927 дронів–камікадзе та здійснив 2611 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та в бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населених пунктів Середнє, Надія.

На Слов’янському напрямку противник три рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки. Одна штурмова дія ворога триває.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Миколайпілля, Новопавлівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Муравка, Горіхове та в сторону Гришиного, Філії, Новоолександрівки. Дві штурмові дії тривають.

росія втратила 89 тисяч військових від початку року – Зеленський

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 94 окупанти та 30 – поранено; знищено танк, десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 35 укриттів, два пункти управління БпЛА та дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакував районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Новомиколаївка та в бік Привілля, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Мирне, Рівнопілля та в бік Залізничного. Три штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в бік о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

рф за добу втратила ще 970 військових і понад 2,2 тисячі дронів – Генштаб