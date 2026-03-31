росія втратила 89 тисяч військових від початку року – Зеленський

Від початку 2026 року росія втратила близько 89 тисяч військових. Йдеться про безповоротні втрати – загиблих і важко поранених. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Глави держави, ці показники вже перевищують темпи мобілізації в рф.

Це дуже серйозна цифра. У них був план мобілізувати 409 тисяч у цьому році. Вони мобілізували 20–22% станом на березень. Тобто приблизно 80 тисяч. Вони втратили більше – зазначив Зеленський.

Президент також звернув увагу на зміну тактики російських військ на фронті.

Ми бачимо більше використання дронів, але менше живої сили. Це може свідчити про проблеми з підготовкою – додав він.

За оцінкою Зеленського, такі втрати створюють додатковий тиск на російську армію та її можливості вести наступальні дії.

