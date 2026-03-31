росія втратила 89 тисяч військових від початку року – Зеленський

14:32 • 1714 перегляди
ЄС готує нові правила для українців після 2027 року – захист можуть обмежити
Ексклюзив
12:52 • 7704 перегляди
В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
12:21 • 13221 перегляди
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
11:48 • 13337 перегляди
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільшеPhoto
Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 32525 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 119803 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 61580 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 62038 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 60640 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 45027 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo31 березня, 05:28 • 49584 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 44265 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 48462 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський31 березня, 08:25 • 27361 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік09:10 • 26704 перегляди
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 20919 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 48630 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 119803 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 62445 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 74614 перегляди
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 11634 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 11136 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 44424 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 35260 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 31933 перегляди
росія втратила 89 тисяч військових від початку року – Зеленський

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Безповоротні втрати рф перевищують темпи мобілізації та становлять 89 тисяч осіб. Окупанти змінили тактику на фронті через дефіцит живої сили.

Від початку 2026 року росія втратила близько 89 тисяч військових. Йдеться про безповоротні втрати – загиблих і важко поранених. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, ці показники вже перевищують темпи мобілізації в рф.

Це дуже серйозна цифра. У них був план мобілізувати 409 тисяч у цьому році. Вони мобілізували 20–22% станом на березень. Тобто приблизно 80 тисяч. Вони втратили більше 

– зазначив Зеленський.

Президент також звернув увагу на зміну тактики російських військ на фронті.

Ми бачимо більше використання дронів, але менше живої сили. Це може свідчити про проблеми з підготовкою 

– додав він.

За оцінкою Зеленського, такі втрати створюють додатковий тиск на російську армію та її можливості вести наступальні дії.

