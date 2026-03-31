росія втратила 89 тисяч військових від початку року – Зеленський
Київ • УНН
Безповоротні втрати рф перевищують темпи мобілізації та становлять 89 тисяч осіб. Окупанти змінили тактику на фронті через дефіцит живої сили.
Від початку 2026 року росія втратила близько 89 тисяч військових. Йдеться про безповоротні втрати – загиблих і важко поранених. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, ці показники вже перевищують темпи мобілізації в рф.
Це дуже серйозна цифра. У них був план мобілізувати 409 тисяч у цьому році. Вони мобілізували 20–22% станом на березень. Тобто приблизно 80 тисяч. Вони втратили більше
Президент також звернув увагу на зміну тактики російських військ на фронті.
Ми бачимо більше використання дронів, але менше живої сили. Це може свідчити про проблеми з підготовкою
За оцінкою Зеленського, такі втрати створюють додатковий тиск на російську армію та її можливості вести наступальні дії.
