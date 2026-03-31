30 березня, 17:17
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
"Не бачать іншого шляху зупинити путіна": Зеленський стурбований баченням командою Трампа лише одного способу припинення війни

Київ • УНН

 • 1888 перегляди

Президент побоюється, що команда Трампа бачить завершення війни лише через виведення ЗСУ. Зустріч української делегації з послами у Маямі ні до чого не призвела.

"Не бачать іншого шляху зупинити путіна": Зеленський стурбований баченням командою Трампа лише одного способу припинення війни

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що президент США Дональд Трамп та його команда хочуть припинити війну, але його "турбує те, що вони бачать лише один спосіб зробити це" - на думку Глави держави, "вони не бачать іншого способу зупинити путіна, окрім виведення українських військ з нашої території", про що він сказав в інтерв'ю Axios, пише УНН.

Деталі

На тлі того, як США повністю зосереджені на Ірані, "прогресу в мирному процесі в Україні не спостерігається", зазначає видання з посиланням на українських офіційних осіб.

Високопоставлена ​​українська делегація зустрілася з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі десять днів тому, "але це ні до чого не призвело", пише видання.

Зеленський "стурбований тим, що після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ, щоб той погодився на територіальні поступки, аби припинити війну", зазначає видання.

Вони хочуть припинити війну. Мене турбує те, що вони бачать лише один шлях зробити це. Я впевнений, що президент Трамп та його команда хочуть припинити війну. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого шляху зупинити путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Мене турбує те, що ніхто насправді не цінує небезпеку такого рішення для нашої безпеки 

– сказав Зеленський Axios.

Юлія Шрамко

