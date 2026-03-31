"Не бачать іншого шляху зупинити путіна": Зеленський стурбований баченням командою Трампа лише одного способу припинення війни

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що президент США Дональд Трамп та його команда хочуть припинити війну, але його "турбує те, що вони бачать лише один спосіб зробити це" - на думку Глави держави, "вони не бачать іншого способу зупинити путіна, окрім виведення українських військ з нашої території", про що він сказав в інтерв'ю Axios, пише УНН.

На тлі того, як США повністю зосереджені на Ірані, "прогресу в мирному процесі в Україні не спостерігається", зазначає видання з посиланням на українських офіційних осіб.

Високопоставлена ​​українська делегація зустрілася з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі десять днів тому, "але це ні до чого не призвело", пише видання.

Зеленський "стурбований тим, що після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ, щоб той погодився на територіальні поступки, аби припинити війну", зазначає видання.

Вони хочуть припинити війну. Мене турбує те, що вони бачать лише один шлях зробити це. Я впевнений, що президент Трамп та його команда хочуть припинити війну. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого шляху зупинити путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Мене турбує те, що ніхто насправді не цінує небезпеку такого рішення для нашої безпеки – сказав Зеленський Axios.

