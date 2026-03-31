"Не видят другого пути остановить Путина": Зеленский обеспокоен видением командой Трампа только одного способа прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что президент США Дональд Трамп и его команда хотят прекратить войну, но его "беспокоит то, что они видят только один способ сделать это" - по мнению Главы государства, "они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории", о чем он сказал в интервью Axios, пишет УНН.

На фоне того, как США полностью сосредоточены на Иране, "прогресса в мирном процессе в Украине не наблюдается", отмечает издание со ссылкой на украинских официальных лиц.

Высокопоставленная украинская делегация встретилась с посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами десять дней назад, "но это ни к чему не привело", пишет издание.

Зеленский "обеспокоен тем, что после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев, чтобы тот согласился на территориальные уступки, чтобы прекратить войну", отмечает издание.

Они хотят прекратить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один путь сделать это. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят прекратить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого пути остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности. – сказал Зеленский Axios.

