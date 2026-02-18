Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT
Киев • УНН
Последний раунд переговоров о прекращении войны в Украине не принес значительного прогресса. Обсуждается идея демилитаризованной зоны на востоке Украины, не контролируемой ни одной из армий.
Последний раунд переговоров о прекращении войны в Украине завершился в среду без каких-либо признаков существенного прогресса. Но за кулисами переговорщики пытались найти компромисс по одному из самых больших препятствий на пути к мирному соглашению: контролю над территорией на востоке Украины. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Россия требовала от Украины передать контролируемые ею территории в Донецкой области как условие прекращения войны.
Украина отказалась от одностороннего вывода войск, заявив, что отказ от территории побудит Россию к повторному нападению, в Украине или где-либо еще. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого прекращения огня
По словам "трех человек, знакомых с переговорами", в течение последних недель чиновники обсуждали идею формирования демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий. Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в план из 28 пунктов, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в ноябре.
Переговорщики также обсудили формирование зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне, хотя инвестиционные возможности кажутся ограниченными на территории, которая будет зажата между двумя армиями, даже при условии прекращения огня. Большинство промышленных предприятий в этом районе находятся в руинах, работает только одна угольная шахта, и риск того, что конфликт может снова разгореться, будет существовать годами
По словам собеседников издания, переговорщики также обсудили формирование гражданской администрации для управления регионом после войны: это может включать представителей как России, так и Украины, при этом "стороны далеки от согласия".
Напомним
На трехсторонних переговорах в Женеве Украина и Россия достигли значительного прогресса, договорившись информировать лидеров и продолжить работу над мирным соглашением. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, состоится еще один раунд переговоров.
