Эксклюзив
16:17 • 10978 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 24069 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 19483 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 30443 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 23080 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 18324 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 22310 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24751 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17745 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18577 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Последний раунд переговоров о прекращении войны в Украине не принес значительного прогресса. Обсуждается идея демилитаризованной зоны на востоке Украины, не контролируемой ни одной из армий.

Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT

Последний раунд переговоров о прекращении войны в Украине завершился в среду без каких-либо признаков существенного прогресса. Но за кулисами переговорщики пытались найти компромисс по одному из самых больших препятствий на пути к мирному соглашению: контролю над территорией на востоке Украины. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия требовала от Украины передать контролируемые ею территории в Донецкой области как условие прекращения войны.

Украина отказалась от одностороннего вывода войск, заявив, что отказ от территории побудит Россию к повторному нападению, в Украине или где-либо еще. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого прекращения огня

- пишет издание.

россия намеренно затягивает переговоры, чтобы выиграть время на поле боя - Зеленский

По словам "трех человек, знакомых с переговорами", в течение последних недель чиновники обсуждали идею формирования демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий. Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в план из 28 пунктов, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в ноябре.

Переговорщики также обсудили формирование зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне, хотя инвестиционные возможности кажутся ограниченными на территории, которая будет зажата между двумя армиями, даже при условии прекращения огня. Большинство промышленных предприятий в этом районе находятся в руинах, работает только одна угольная шахта, и риск того, что конфликт может снова разгореться, будет существовать годами

- указывают авторы.

По словам собеседников издания, переговорщики также обсудили формирование гражданской администрации для управления регионом после войны: это может включать представителей как России, так и Украины, при этом "стороны далеки от согласия".

Напомним

На трехсторонних переговорах в Женеве Украина и Россия достигли значительного прогресса, договорившись информировать лидеров и продолжить работу над мирным соглашением. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, состоится еще один раунд переговоров.

Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Донецкая область
Женева
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев