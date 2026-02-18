Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT
Київ • УНН
Останній раунд переговорів про припинення війни в Україні не приніс значного прогресу. Обговорюється ідея демілітаризованої зони на сході України, не контрольованої жодною з армій.
Останній раунд переговорів щодо припинення війни в Україні завершився в середу без жодних ознак суттєвого прогресу. Але за лаштунками переговорники намагалися знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди: контролю над територією на сході України. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що росія вимагала від України передати контрольовані нею теритторії в Донецькій області як умову припинення війни.
Україна відмовилася від одностороннього виведення військ, заявивши, що відмова від території спонукатиме росію до повторного нападу, в Україні чи деінде. Київ попросив гарантій безпеки, щоб стримати москву від порушення будь-якого припинення вогню
За словами "трьох осіб, знайомих з переговорами", протягом останніх тижнів чиновники обговорювали ідею формування демілітаризованої зони, не контрольованої жодною з армій. Це відроджує пропозицію, яка була включена до попередніх мирних планів, зокрема до плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа в листопаді.
Переговорники також обговорили формування зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні, хоча інвестиційні можливості здаються обмеженими на території, яка буде затиснута між двома арміями, навіть за умови припинення вогню. Більшість промислових підприємств у цьому районі перебувають у руїнах, працює лише одна вугільна шахта, і ризик того, що конфлікт може знову розгорітися, існуватиме роками
За словами співбесідників видання, переговорники також обговорили формування цивільної адміністрації для управління регіоном після війни: це може включати представників як росії, так і України, при цьому "сторони далекі від згоди".
Нагадаємо
На тристоронніх переговорах у Женеві Україна та росія досягли значного прогресу, домовившись інформувати лідерів і продовжити роботу над мирною угодою. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, відбудеться ще один раунд переговорів.
