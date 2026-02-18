$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 10982 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Останній раунд переговорів про припинення війни в Україні не приніс значного прогресу. Обговорюється ідея демілітаризованої зони на сході України, не контрольованої жодною з армій.

Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT

Останній раунд переговорів щодо припинення війни в Україні завершився в середу без жодних ознак суттєвого прогресу. Але за лаштунками переговорники намагалися знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди: контролю над територією на сході України. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що росія вимагала від України передати контрольовані нею теритторії в Донецькій області як умову припинення війни.

Україна відмовилася від одностороннього виведення військ, заявивши, що відмова від території спонукатиме росію до повторного нападу, в Україні чи деінде. Київ попросив гарантій безпеки, щоб стримати москву від порушення будь-якого припинення вогню

- пише видання.

росія навмисно затягує переговори, щоб виграти час на полі бою - Зеленський18.02.26, 16:05 • 2242 перегляди

За словами "трьох осіб, знайомих з переговорами", протягом останніх тижнів чиновники обговорювали ідею формування демілітаризованої зони, не  контрольованої жодною з армій. Це відроджує пропозицію, яка була включена до попередніх мирних планів, зокрема до плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа в листопаді.

Переговорники також обговорили формування зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні, хоча інвестиційні можливості здаються обмеженими на території, яка буде затиснута між двома арміями, навіть за умови припинення вогню. Більшість промислових підприємств у цьому районі перебувають у руїнах, працює лише одна вугільна шахта, і ризик того, що конфлікт може знову розгорітися, існуватиме роками

- вказують автори.

За словами співбесідників видання, переговорники також обговорили формування цивільної адміністрації для управління регіоном після війни: це може включати представників як росії, так і України, при цьому "сторони далекі від згоди".

Нагадаємо

На тристоронніх переговорах у Женеві Україна та росія досягли значного прогресу, домовившись інформувати лідерів і продовжити роботу над мирною угодою. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, відбудеться ще один раунд переговорів.

Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію18.02.26, 18:17 • 10980 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Донецька область
Женева
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Київ