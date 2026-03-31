Зеленский раскрыл потери россии в 89 тысяч военных с начала года
Киев • УНН
Безвозвратные потери рф превышают темпы мобилизации и составляют 89 тысяч человек. Оккупанты изменили тактику на фронте из-за дефицита живой силы.
С начала 2026 года россия потеряла около 89 тысяч военнослужащих. Речь идет о безвозвратных потерях – погибших и тяжелораненых. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, эти показатели уже превышают темпы мобилизации в рф.
Это очень серьезная цифра. У них был план мобилизовать 409 тысяч в этом году. Они мобилизовали 20–22% по состоянию на март. То есть примерно 80 тысяч. Они потеряли больше
Президент также обратил внимание на изменение тактики российских войск на фронте.
Мы видим больше использования дронов, но меньше живой силы. Это может свидетельствовать о проблемах с подготовкой
По оценке Зеленского, такие потери создают дополнительное давление на российскую армию и ее возможности вести наступательные действия.
