Зеленский раскрыл потери россии в 89 тысяч военных с начала года

С начала 2026 года россия потеряла около 89 тысяч военнослужащих. Речь идет о безвозвратных потерях – погибших и тяжелораненых. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, эти показатели уже превышают темпы мобилизации в рф.

Это очень серьезная цифра. У них был план мобилизовать 409 тысяч в этом году. Они мобилизовали 20–22% по состоянию на март. То есть примерно 80 тысяч. Они потеряли больше – отметил Зеленский.

Президент также обратил внимание на изменение тактики российских войск на фронте.

Мы видим больше использования дронов, но меньше живой силы. Это может свидетельствовать о проблемах с подготовкой – добавил он.

По оценке Зеленского, такие потери создают дополнительное давление на российскую армию и ее возможности вести наступательные действия.

