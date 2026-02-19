На фронте произошло 98 боевых столкновений: враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы, в частности по районам населенных пунктов Безсаловка, Рогизне, Волфино, Бояро-Лежачи, Уланово, Ястребщина Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с врагом, пять из которых еще продолжаются. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 41 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак захватчиков в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении продолжается три боестолкновения с врагом в районе Озерного, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Бересток.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении агрессор пять раз атаковал в районе населенного пункта Сосновка и в направлении Доброполья. Одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка и Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 15 атак оккупантов в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Железнодорожное, Зеленое и в районе Гуляйполя. Четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвиженка, Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг совершил одну неудачную атаку в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

