Эксклюзив
13:31 • 6934 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 10058 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 18498 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 21880 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 22848 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 22626 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 17560 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 32425 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 72751 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 51379 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
На фронте произошло 98 боевых столкновений: враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 34 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 98 боевых столкновений. Враг активно наступает на Покровском и Гуляйпольском направлениях, осуществляя артиллерийские обстрелы и авиаудары.

На фронте произошло 98 боевых столкновений: враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы, в частности по районам населенных пунктов Безсаловка, Рогизне, Волфино, Бояро-Лежачи, Уланово, Ястребщина Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с врагом, пять из которых еще продолжаются. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 41 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак захватчиков в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении продолжается три боестолкновения с врагом в районе Озерного, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Орехово-Васильевки. 

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Бересток.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении агрессор пять раз атаковал в районе населенного пункта Сосновка и в направлении Доброполья. Одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка и Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 15 атак оккупантов в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Железнодорожное, Зеленое и в районе Гуляйполя. Четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвиженка, Железнодорожное. 

На Ореховском направлении враг совершил одну неудачную атаку в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. 

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Количество боев на фронте за сутки возросло – Генштаб обновил карту по направлениям19.02.26, 08:30 • 3566 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Волчанск
Сумская область
Гуляйполе
Константиновка