На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Ексклюзив
13:31 • 7062 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 10122 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 18580 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 21927 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 22891 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 22645 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 17570 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32429 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 72775 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51380 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Популярнi новини
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 13842 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 7104 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 13549 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 15106 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 10701 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 432 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 7044 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 18570 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 15134 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 36847 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеса
Велика Британія
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 5896 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 10733 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 21273 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 29407 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 30570 перегляди
На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень. Ворог активно наступає на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснюючи артилерійські обстріли та авіаудари.

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Безсалівка, Рогізне, Волфине, Бояро-Лежачі, Уланове, Яструбщина Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, п’ять яких ще тривають. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 41 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак загарбників у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку триває три боєзіткнення з ворогом у районі Озерного, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Оріхово-Василівки. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Бересток.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку агресор п’ять разів атакував у районі населеного пункту Соснівка та у напрямку Добропілля. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка та Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене та в районі Гуляйполя. Чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне. 

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну невдалу атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб оновив карту за напрямками19.02.26, 08:30 • 3566 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Вовчанськ
Сумська область
Гуляйполе
Костянтинівка