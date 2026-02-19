На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Київ • УНН
Від початку доби на фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень. Ворог активно наступає на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснюючи артилерійські обстріли та авіаудари.
Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Безсалівка, Рогізне, Волфине, Бояро-Лежачі, Уланове, Яструбщина Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, п’ять яких ще тривають. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 41 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове. Одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак загарбників у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку триває три боєзіткнення з ворогом у районі Озерного, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Бересток.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.
На Олександрівському напрямку агресор п’ять разів атакував у районі населеного пункту Соснівка та у напрямку Добропілля. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка та Андріївка-Клевцове.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене та в районі Гуляйполя. Чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну невдалу атаку в напрямку Приморського.
На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
