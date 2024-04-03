На фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений на передовой. В общем, враг нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 8 раз атаковал позиции наших войск.

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб